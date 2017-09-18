Инвесторы из Австрии, ОАЭ и Турции интересуются украинскими банками - НБУ
Потенциальные инвесторы из разных стран мира консультируются по поводу приобретению украинских банков.
Об этом заявил исполняющий обязанности главы НБУ Яков Смолий в интервью Экономической правде.
"Заходили к нам турецкие инвесторы, инвесторы из Эмиратов, из Австрии приходили. Кто-то кого-то приводил, показывал, что вот я представляю такую группу, я готов заходить. То есть, рынком банковским интересуются", - сказал он.
Смолий сообщил, что группы инвесторов как консультировались, так и подавали документы на приобретение банков.
На вопрос, о каких банках идет речь, Смолий ответил:
"Речь идет о тех, кто сегодня на рынке - кто нуждался докапитализации или те, которые уже докапитализированы - ими интересуются".
Напомним, руководитель Нацбанка также рассказал об инфляции и курсе гривни.
Полный текст интервью читайте по ссылке: Руководитель НБУ Яков Смолий: Депозиты не должны быть основным источником доходов украинцев
Экономическая правда
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