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"Укрпошта" запустила тестовую доставку для интернет-магазинов

Суббота, 16 сентября 2017, 16:00

"Укрпошта" объявила о начале пилотного проекта по оплате доставки посылки получателем, который, в первую очередь, направлен на интернет-магазины.

Об этом сообщает Ain.ua.

Отмечается, что компания около месяца тестировала услугу с участием двух крупных украинских интернет-магазинов, сейчас в тесте принимает участие большее число компаний.

Услугой могут пользоваться те интернет-магазины, которые заключили договор о сотрудничестве.

В компании считают, что эта услуга даст интернет-магазину возможность показать покупателю "чистую" цену и сделать отправку товара более безопасной. По результатам пилотного проекта в компании планируют открыть доступ к этой услуге и клиентам-физлицам.

Напомним, "Новая почта" запустила услугу получения обратного платежа на банковскую карту.

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Укрпочта
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