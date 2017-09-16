Правительство вынесло проект бюджета-2018 на рассмотрение Рады
Проект закона "О государственном бюджете Украины на 2018 год", поданный Кабинетом министров, зарегистрировали в Верховной раде.
Об этом свидетельствуют данные его регистрации на сайте парламента.
Проект зарегистрирован под №7000. Текст пока отсутствует.
Напомним, правительство утвердило проект бюджета-2018.
"Это первый бюджет страны, который превысит цифру в 1 триллион", - заявил Гройсман.
По словам премьера, фактический рост бюджета за счет роста национальной экономики составит 15%.
Минимальная заработная плата вырастет на 16,3% до 3723 гривен.
На социальные расходы в проекте бюджете запланировано 122,7 млрд гривен.
Расходы на оборону правительство планирует также увеличить до 5% ВВП, что становить164,9 млрд гривен.
На дороги в 2018 году планируется выделить 44 млрд гривен.
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