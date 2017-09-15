Коломойский подал ещё два иска против НБУ
Бизнесмен Игорь Коломойский подал еще два иска на НБУ: о расторжении договора поручительства и признание его недействительным.
Об этом сообщает FinBalance со ссылкой на судебные материалы Печерского райсуда г. Киева.
Отмечается, что Коломойский подал два иска - №757 / 53518/17-ц (о расторжении договора поручительства) и №757 / 53618/17-ц (о признании недействительным договора поручительства).
В июне этот же суд в рамках дела №757 / 32503/17-ц начал рассматривать иск Коломойского к НБУ и Приватбанка о расторжении договора поручительства.
ККак известно, в июне Коломойский подал в суд серию исков, направленных против Кабмина НБУ и Приватбанка.
Напомним, экс-владелец ПАО КБ "ПриватБанк" Игорь Коломойский и связанные с ним компании и лица подали в суд 90 исков в связи с национализацией Приватбанка.
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