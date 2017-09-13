В Украине рейдеры захватили до 3 тысяч гектаров земли - Кубив

От одного до трех тысяч гектаров земли в Украине были захвачены рейдерами.

Об этом на заседании правительства заявил вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

"Следственными подразделениями Национальной полиции расследуется 44 уголовных дела по данной категории, но это еще мало потому, что случаев гораздо больше. Вместе с тем мы оценили сегмент жертв рейдеров - это от тысячи до трех тысяч гектаров земли, которые захватываются", - заявил Кубив.

По его словам, для решения проблемы должно развиваться сотрудничество с общественностью и включение ее представителей в состав оперативных штабов, которые противодействуют рейдерским захватам.

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Экономическая правда