В Украине рейдеры захватили до 3 тысяч гектаров земли - Кубив
От одного до трех тысяч гектаров земли в Украине были захвачены рейдерами.
Об этом на заседании правительства заявил вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив.
"Следственными подразделениями Национальной полиции расследуется 44 уголовных дела по данной категории, но это еще мало потому, что случаев гораздо больше. Вместе с тем мы оценили сегмент жертв рейдеров - это от тысячи до трех тысяч гектаров земли, которые захватываются", - заявил Кубив.
По его словам, для решения проблемы должно развиваться сотрудничество с общественностью и включение ее представителей в состав оперативных штабов, которые противодействуют рейдерским захватам.
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Экономическая правда
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