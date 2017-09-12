Суд арестовал зерновой терминал Коломойского в Одесской области
Печерский райсуд Киева арестовал зерновой терминал "Бориваж" в Одесской области, принадлежащий компании "Агротерминал Логистик".
Об этом свидетельствует решение суда от 7 сентября.
Как сообщается, суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры в рамках уголовного производства в отношении 19 млрд гривен рефинансирования НБУ для "Приватбанка".
Согласно материалам дела, 1 августа указанное имущество было признано вещественным доказательством по делу.
По мнению следствия, имущество могли приобрести в результате совершения уголовного преступления. Поэтому прокурор обратился в суд с ходатайством о наложении ареста для недопущения его отчуждения.
Конечным бенефициаром "Агротерминал Логистик" является Игорь Коломойский.
Как сообщалось, 10 августа директор НАБУ Сытник заявил, что НАБУ проводит экономические исследования по делу о хищении средств Приватбанка.
21 декабря прошлого года Приватбанк перешел в государственную собственность.
Как известно, по словам экс-главы Приватбанка Александра Шлапака, ГПУ открыла несколько уголовных дел против бывших руководителей или владельцев банка по статьям 218 и 220 Уголовного кодекса, а именно - доведение банка до неплатежеспособности.
Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что ГПУ, НАБУ и САП расследуют несколько дел, связанных с ПриватБанком.
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Экономическая правда
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