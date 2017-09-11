Nord Stream остановился на ремонт

Морской газопровод "Северный поток" остановился утром в понедельник на ежегодное плановое обслуживание.

Об этом сообщают европейские газотранспортные операторы, передает российский Интерфакс.

Давление в трубе начало падать с 5 утра по Москве и к 7 прокачка сократилась до нуля.

Ремонт продлится до 22 сентября. В это время будут проводиться планово-предупредительные работы не только на приемном терминале в Грайфсвальде, но и на компрессорной станции "Раделанд" газопровода OPAL.

Напомним, четыре крупные мировые компании интересуются вхождением в украинскую ГТС, потому что это может помочь остановить "Северный поток 2".