Nord Stream остановился на ремонт
Морской газопровод "Северный поток" остановился утром в понедельник на ежегодное плановое обслуживание.
Об этом сообщают европейские газотранспортные операторы, передает российский Интерфакс.
Давление в трубе начало падать с 5 утра по Москве и к 7 прокачка сократилась до нуля.
Ремонт продлится до 22 сентября. В это время будут проводиться планово-предупредительные работы не только на приемном терминале в Грайфсвальде, но и на компрессорной станции "Раделанд" газопровода OPAL.
Напомним, четыре крупные мировые компании интересуются вхождением в украинскую ГТС, потому что это может помочь остановить "Северный поток 2".
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