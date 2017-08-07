Украина имеет ЗСТ с 45 странами - Минэкономразвития

Украина за годы независимости заключила 16 соглашений о свободной торговле, которые покрывают 45 стран.

Об этом сообщается в презентации, опубликованной на странице заместителя министра экономического развития и торговли – торгового представителя Украины Натальи Микольской в Facebook.

Наиболее широкая зона свободной торговли была заключена Украиной и Европейским Союзом. Официально ЗСТ вступит в силу с 1 сентября 2017 года, однако по факту она применяется в полном объеме с 1 января 2016 года.

Соглашение покрывает как торговлю товарами, так и торговлю услугами, государственные закупки, а также постепенное приведение законодательной базы Украины к европейским стандартам для интеграции в экономическое пространство ЕС.

Кроме того, Украина имеет соглашение о свободной торговле с Канадой, включающее торговлю товарами и государственные закупки, Грузией (торговля товарами), Македонией (торговля товарами), Черногорией (торговля товарами и услугами), странами Европейской ассоциации свободной торговли (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Швейцария), а также странами Содружества независимых государств (с 1 января 2016 года Россия в одностороннем порядке отказалась выполнять свои обязательства в рамках этого соглашения).

Кроме того, украинский бизнес имеет возможность пользоваться Генеральной системой преференций США, в рамках которой предусмотрен беспошлинный экспорт около 5000 видов товаров.

Как сообщалось, зона свободной торговли между Украиной и Канадой вступила в силу 1 августа. Соглашение одномоментно снимает до 98% торговых ограничений и таможенных пошлин во взаимной торговле между двумя странами.

Экспорт товаров из Украины в январе-мае 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года вырос на 25,9%, импорт – на 28,6%. Объем экспорта товаров в страны Европейского Союза вырос на 25,2% – до 6,755 млрд долл. Импорт товаров из стран ЕС вырос на 21,3% – до 7,812 млрд долл. и составил 42,1% в общем объеме импорта.

Экономическая правда