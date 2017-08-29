НБУ пополнил золотовалютные резервы на 32 миллиона долларов

Национальный банк вышел на межбанк с предложением покупки валюты и пополнил золотовалютные резервы на 32,2 миллиона долларов.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

Нацбанк был готов выкупить до 100 миллионов долларов по цене не выше 25,459 гривны за доллар.

Банки предложили 38,5 миллиона долларов, НБУ удовлетворил не все заявки и выкупил 32,2 миллиона долларов по средневзвешенному курсу 25,4545.

Напомним, последний раз НБУ выходил на межбанк с аукционом по покупке валюты 21 августа. Тогда объем выкупленной валюты составил 50,9 миллиона долларов по средневзвешенному курсу 25,4603.

Напомним, торги на межбанковском валютном рынке 29 августа начались со снижения котировок курса гривни с 25,48-25,50 за доллар до 25,42-25,44 за доллар.

Экономическая правда