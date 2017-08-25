С Австрии до украинской границы хотят протянуть “широкую” ж/д колею

В Австрии представлено технико-экономическое обоснование строительства железной дороги от Кошице до Вены с шириной колеи 1520 мм.

Об этом сообщает ЦТС.

ТЭО было подготовлено аудиторской компанией Deloitte, которая оценила стоимость проекта в 6,5 млрд евро.

Будущая магистраль будет однопутной, ее протяженность составит 400 км. Австрии строительство 30 км железной дороги на своей территории обойдется в 85 млн евро, еще 850 млн евро придется потратить на сооружение контейнерного терминала.

Кроме того, 1 млрд евро будет направлено на обновление действующих участков железной дороги.

Согласно ТЭО, работы планируется начать в 2023 году. Первый этап проекта будет завершен к 2033 году. В полном объеме магистраль будет введена в эксплутацию в 2050 году.

Пропускная способность дороги оценивается в 20 тыс. поездов в год, состоящих из 67 вагонов. Это обеспечит грузопоток в 16-24 млн тонн в год.

В Австрии считают, что этот проект послужит стимулом для развития экономики. Только 9 тыс. рабочих мест может быть создано в процессе строительства. Всего до 2045 года ширококолейная магистраль позволит создать до 137 тыс. рабочих мест.

Австрийские издания отмечают, что проект холодно воспринимается Словакией. Сейчас грузы, идущие в Европу, перегружаются на словацких терминалах, расположенных вблизи границы с Украиной.

Если железная дорога Кошице-Вена будет построена, необходимость перегрузки отпадет, поскольку перегрузочным центром станет Вена.

Идея строительства широкой колеи Кошице-Вена принадлежит РЖД. Российская компания впервые предложила ее еще в 2006 году. В 2009 году ж/д компании России, Украины, Словакии и Австрии создали совместное предприятие Breitspu Planungsgesellschaft mbH.

Изначально строительство оценивалось в 4,7 млрд евро.

Отметим, что словацкий Кошице соединяется широкой колеей с украинским Ужгородом. Министерство инфраструктуры и Укрзализныця работают над запуском прямого железнодорожного пассажирского сообщения между этими городами.

Как известно, самой распространенной в мире шириной колеи является 1435 мм (4 фута и 8,5 дюймов). Такую колею используют 60% железных дорог мира, в частности железные дороги Северной Америки, Китая и Европы (за исключением стран СНГ, Балтии, Финляндии, Ирландии, Испании и Португалии).

В Украине сейчас эксплуатируются пути шириной 1520 мм. Так, с середины XIX века стандартом на железных дорог Российской империи (позже - СССР), Финляндии и Монголии были 1524 мм. С мая 1970 года до начала 1990-х годов железные дороги СССР были переведены на ширину 1520 мм.

В настоящее время в Украине находится наибольшее количество стыковочных узлов (около 15) - на границе с Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией.