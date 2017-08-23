Директор скандальной Yuzgaz назвал владельцев компании

Бенефициарами компании "Юзгаз Би.Ви." являются граждане Канады Ярослав Кинах и Тимоти М. Эллиотт.

Об этом заявил директор компании "Юзгаз Би.Ви." Ярослав Кинах, передает "Интерфакс-Украина".

22 августа состоялось заседание рабочей группы Межведомственной комиссии по организации заключения и выполнения соглашений о разделе продукции, которая была создана с целью продолжения рассмотрения запроса "Надра Юзовская" и "Юзгаз Би.Ви." по уступке доли участия "Надра Юзовская" по Юзовскому Соглашению.

"Сегодня наконец началось рассмотрение наших инвестиционных предложений уполномоченным государством органом в предусмотренный украинским законодательством способ. Начало официального рассмотрения дает нам возможность выполнить данное нами ранее обещание: открыть бенефициаров компании "Юзгаз Би.Ви.", - заявил Кинах.

"Юзгаз Би.Ви." сообщает, что текущими бенефициарами фонда прямых инвестиций "Емерстоун Энерджи Ес.Си.Ес.пи." и, соответственно, компании "Юзгаз Би.Ви." являются граждане Канады Ярослав Кинах и Тимоти М. Эллиотт", – заявил он.

"После получения согласия правительства на уступку на предложенных условиях компания "NAFTA a.s." (Словакия) станет участником проекта в качестве его фактического оператора и акционера компании "Юзгаз Би.Ви." с долей 50%. Также ведутся переговоры о привлечении в качестве инвестора проекта одной из Североамериканских нефтегазовых компаний", – добавил директор компании.

Отметим, Тимоти М. Эллиотт известен как топ-менеджер Serinus Energy Inc (ранее Kulczyk Oil Ventures Inc) с активами в Румынии, где на разных должностях он работал с 2006 года.

Напомним, в октябре 2015 ООО "Надра Юзовская" (контролируется НАК "Надра Украины") объявила новый конкурс по привлечению инвестора для реализации СРП по Юзовской площади вместо компании Shell, которая отказалась от участия в этом проекте.

Победителем конкурса в июле 2016 года была объявлена Yuzgas B.V.

Yuzgas B.V. была специально учреждена фондом прямых инвестиций Emerstone Energy для участия в конкурсе по проекту разведки и добычи углеводородов в пределах участка Юзовская на условиях соглашения о разделе продукции с правительством Украины.

Emerstone Energy входит в Emerstone Capital Partners бизнесмена Ярослава Кинаха.

По словам Кинаха, фонд распоряжается деньгами иностранных инвесторов, но имена их держит в секрете.

Известно, что ранее он был членом наблюдательного совета компании "XXI век" и одним из организаторов IPO компании на Лондонской бирже. Лид-менеджером того размещения выступал ING Bank, в котором за это направление отвечал Макар Пасенюк.

Юзовский участок площадью 7886 кв. км расположен в Днепровско-Донецком нефтегазоносном бассейне на территории Донецкой и Харьковской областей.

По оценкам "Надра Украины", потенциал Юзовской площади превышает 3 трлн куб м условного топлива, а базовый сценарий ее разработки предполагает выход на ежегодную добычу в 10 млрд куб. м, оптимистический – в 20 млрд куб. м.