Топ-100 госкомпаний за год получили 26 миллиардов гривен прибыли

Топ-100 государственных предприятий показали в 2016 году 26,4 млрд гривен чистой прибыли против 53 млрд гривен убытка годом ранее.

Об этом сообщил первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов в ходе пресс-брифинга во вторник, передает "Интерфакс-Украина".

"Прибыльным является сектор нефти и газа - за счет "Нафтогаза", энергетики, машиностроения. Остальные - убыточные. Четыре компании Украины и демонстрируют этот результат. Остальные показывают убыток в 10 млрд гривен", - сказал он.

Нефедов также подчеркнул, что балансовая стоимость топ-100 государственных компаний составляет 1,4 трлн гривен.

"Конечно, 26 млрд гривен в сравнении с 1,4 трлн гривен балансовой стоимости этих компаний - не тот показатель, которым можно гордится", - отметил он.

Как сообщалось 1 июля налоговый долг бизнеса перед государством достиг рекордной отметки - 77,4 млрд гривен. Для сравнения: еще в январе 2014 года этот показатель составлял 9,5 млрд гривен.