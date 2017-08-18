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Кабмин снизил нормы потребления газа без счетчиков на 25%

Пятница, 18 августа 2017, 15:15

Кабинет Министров снизил на 25% нормы пользованием газоснабжением без наличия счетчиков.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в пятницу, передают Українські Новини.

Так, при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения норма снижена с 4,4 до 3,3 куб. м на одного человека в месяц.

При отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя норма снижена с 7,1 до 5,4 куб. м, а при наличии газового водонагревателя - с 14 до 10,5 куб. м.

В период отсутствия централизованного горячего водоснабжения норма потребления природного газа на плиту будет установлена в 5,4 куб. м на человека в месяц.

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Кабмин
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