Налоговый долг "Укрнафты" составляет 13,2 миллиарда гривен
По состоянию на 30 июня налоговая задолженность ПАО "Укрнафта" перед бюджетом составила 13,2 млрд гривен.
Об этом говорится в сообщении компании.
Как отмечается, в период с января по июль 2017 года компания погасила налоговые платежи на сумму 6,5 млрд гривен, что на 2,4 млрд гривен выше, чем за аналогичный период прошлого года. За июль компания перечислила в бюджет 816,3 млн гривен.
"Компания продолжает в полном объеме выполнять текущие налоговые обязательства, при этом сумма "исторической" налоговой задолженности не изменилась с начала года. На 30 июня кредиторская задолженность по расчетам с бюджетом составила 13,2 млрд", - говорится в сообщении.
Напомним, в мае "Укрнафта" направила ГФС свое предложение о реструктуризации налогового долга.
По информации налоговых органов в данный момент эти предложения компании рассматриваются в Министерстве финансов.
Напомним, Укрнафта увеличила чистый убыток до 8,739 млрд гривен в 2016 году.
ПАО "Укрнафта" - крупнейшая украинская нефтедобывающая компания. НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50% + 1 акция Укрнафты, группе компаний "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова - около 42% акций.
Экономическая правда
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