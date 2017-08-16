Налоговый долг "Укрнафты" составляет 13,2 миллиарда гривен

По состоянию на 30 июня налоговая задолженность ПАО "Укрнафта" перед бюджетом составила 13,2 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении компании.

Как отмечается, в период с января по июль 2017 года компания погасила налоговые платежи на сумму 6,5 млрд гривен, что на 2,4 млрд гривен выше, чем за аналогичный период прошлого года. За июль компания перечислила в бюджет 816,3 млн гривен.

"Компания продолжает в полном объеме выполнять текущие налоговые обязательства, при этом сумма "исторической" налоговой задолженности не изменилась с начала года. На 30 июня кредиторская задолженность по расчетам с бюджетом составила 13,2 млрд", - говорится в сообщении.

Напомним, в мае "Укрнафта" направила ГФС свое предложение о реструктуризации налогового долга.

По информации налоговых органов в данный момент эти предложения компании рассматриваются в Министерстве финансов.

Напомним, Укрнафта увеличила чистый убыток до 8,739 млрд гривен в 2016 году.

ПАО "Укрнафта" - крупнейшая украинская нефтедобывающая компания. НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50% + 1 акция Укрнафты, группе компаний "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова - около 42% акций.

Экономическая правда