Стало известно, кто контролирует экспорт угля из ОРДЛО в Европу

Более 70% всего угля, нелегально вывезенного из оккупированных районов Донбасса в Россию, в дальнейшем экспортируют две компании, связанные с братьями Александром и Сергеем Мельничуками.

Об этом пишет Liga.Net.

Как отмечается, Александр работает в ЛНР "замминистра энергетики", Сергей - легально торгует углем в подконтрольной Украине.

Нелегальные поставки осуществляются в два этапа: вывоз в Россию и дальнейший экспорт антрацита в страны Европы. На первом этапе местные компании в ОРДЛО (производители) отгружают добытый уголь для поставок в Россию.

Всего таких структур в "Л/ДНР" около 20. Крупнейшие из них - "государственные", то есть контролирует их руководство так называемых "республик".

Этот уголь оформляется на российской таможне как импорт из Украины и продается трейдерам в России. Таких трейдеров более 30. Большинство этих покупателей зарегистрированы в Ростовской области в 2014-2016 годах специально под угольные контракты.

В 2016 году из оккупированных территорий в Россию вывезли около 940 тысяч тонн антрацита на сумму 36 млн долларов и еще около 95 тысяч тонн других марок угля на сумму 8 млн долларов. В 2015 году объем поставок был больше - около 1,3 млн тонн.

На втором этапе уголь экспортируется из российских портов в Европу. Чтобы легализировать поставки незаконно вывезенной продукции, российские компании привлекли государственную РЖД Логистику.

LIGA.net удалось отследить за 2016 год экспорт из России около 800 тысяч тонн антрацита, предварительно вывезенного из оккупированного Донбасса. Этот уголь поставляется в Турцию, Италию, Эстонию и даже Грузию.

Цепочка вывоза угля из оккупированных районов в Россию замыкается в основном на двух связанных между собой офшорных компаниях. Это британская Coal Trade Antrahcit LLP (Лондон) и Grecol Limited (Гонконг). Гонконгская офшорка, по данным британского реестра, является единственным собственником лондонской.

В адрес этих двух структур из российских портов в 2016 году было отгружено 588 тысяч тонн угля украинского происхождения, то есть 73% экспорта всего донбасского антрацита из России.

Два ростовских угольных трейдера и топ-менеджер крупного украинского энергохолдинга рассказали, что эти компании контролируются братьями Александром и Сергеем Мельничуками. О том, что они занимаются вывозом угля из оккупированного Донбасса, неоднократно писали СМИ.

Александр Мельничук, по данным сепаратистских СМИ, является (или являлся) так называемым "замминистра энергетики ЛНР".

Он же владеет крупной обогатительной фабрикой Дарьевская, которая нелегально вывозила уголь с Донбасса в 2015 году, 10% Крымской топливной энергетической компании (КТЭК, Симферополь), через которую небольшие объемы топлива с Донбасса попадали в Крым. Также Мельничуку принадлежат доли в компаниях ЮТЭК и Угольные технологии (обе - Ростов).

Первая поставляет на оккупированные территории моторные масла и арматуру, вторая вывозит антрацит. Человек с таким именем и фамилией с 2012 года числится в польском реестре юрлиц, как руководитель угольного трейдера DonCoalTrade sp z o o, а также британской Renton Resources llp.



Брат Александра - Сергей - владеет ГОФ Космонавтов в оккупированных Ровеньках и ООО Ровеньки-Углепостач (Киев). Эта компания примечательна тем, что в 2016 году официально экспортировала через Украину вывозимый из "ЛНР" сортовой антрацит.

Он добывался, в частности, на шахтах предприятия ДТЭК Свердловантрацит, принадлежащего Ринату Ахметову. Весь экспорт шел через Muskwell Import LLP. Единственным владельцем этой британской компании является гражданка Украины Любовь Мельничук.

Ранее сообщалось, что Внешнеэкономическое объединение Промсырьеимпорт, принадлежащее Министерству энергетики РФ, является монопольным поставщиком топлива на временно оккупированные территории Луганской и Донецкой областей.