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"Ощадбанк" получил более 300 миллионов гривен прибыли

Вторник, 1 августа 2017, 10:01

Чистая прибыль "Ощадбанка" за первое полугодие 2017 года составила 306 млн гривен, что больше полученной банком чистой прибыли за соответствующий период прошлого года на 22%.

Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

Кроме того, отмечается, что активы банка за соответствующий период выросли на 9,6 млрд гривен, или на 4,6%, и на 1 июля достигли 220,3 млрд гривен.

"Кредитно-инвестиционный портфель - общий объем увеличился на 5,6 млрд гривен, или на 3,9%, и составляет 149,2 млрд гривен", - говорится в сообщении.

Операционный доход банка за первое полугодие увеличился на 20,3% и составляет 4,7 млрд гривен.

Ощадбанк основан в 1991 году. Его единственным собственником является государство.

Экономическая правда

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Ощадбанк
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