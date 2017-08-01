"Ощадбанк" получил более 300 миллионов гривен прибыли

Чистая прибыль "Ощадбанка" за первое полугодие 2017 года составила 306 млн гривен, что больше полученной банком чистой прибыли за соответствующий период прошлого года на 22%.

Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

Кроме того, отмечается, что активы банка за соответствующий период выросли на 9,6 млрд гривен, или на 4,6%, и на 1 июля достигли 220,3 млрд гривен.

"Кредитно-инвестиционный портфель - общий объем увеличился на 5,6 млрд гривен, или на 3,9%, и составляет 149,2 млрд гривен", - говорится в сообщении.

Операционный доход банка за первое полугодие увеличился на 20,3% и составляет 4,7 млрд гривен.

Ощадбанк основан в 1991 году. Его единственным собственником является государство.

Экономическая правда