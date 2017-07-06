"Энергорынок" одолжил у "Ощадбанка" еще миллиард гривен

ГП "Энергорынок" 27 июня по результатам тендера заключилj договор с ОАО "Государственный сберегательный банк Украины" об открытии возобновляемой кредитной линии на 1,00 млрд гривен.

Об этом сообщается в системе "Прозорро", передают "Наши деньги".

Кредит на 1,00 млрд грн. взяли сроком до 26 июня 2018 года. Обслуживание стоит 145,00 млн грн., Что соответствует годовой ставке в размере 14,5%.

Деньги заняли для предоставления авансовых платежей производителям электрической энергии в соответствии с постановлениями НКРЭ.

Каким производителям (тепловой или атомной генерации) - в тендерной документации не сообщается. Также не указано, о каких именно постановлениях НКРЭ идет речь.

Единственным конкурентом было государственное ОАО "Акционерный банк "Укргазбанк" с годовой ставкой 16,7%.

Напомним, ранее в июне "Энергорынок" уже занимал в "Ощадбанке" 1,00 млрд гривен.