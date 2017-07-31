В правительстве назвали приоритетные инфраструктурные проекты

Министерство инфраструктуры Украины совместно с европейскими экспертами разработали проект Национальной транспортной стратегии - 2030.

Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры по вопросам европейской интеграции Виктор Довгань в колонке на "Европейской правде".

"Мы провели региональные обсуждения в Одессе, Львове, Днепре, Харькове и Полтаве и определили приоритетные инфраструктурные проекты", - написал он.

Так, в Одессе планируют реализовать три проекта: построить новую взлетно-посадочную полосу (этот проект оценивается в 150 млн долларов), окружную одесскую трассу (стоимость - 100 млн долларов) и бетонную дорогу Одесса-Николаев (150 млн долларов).

"Во Львове - создание европейской колеи со Львова, грузовой терминал с узкой на широкую колею и пассажирское сообщение Львов-Варшава. Также обсуждался проект северной объездной дороги, это составляющая проекта Гданьск-Одесса", - сообщил Довгань.

"В Харьковской области определены следующие приоритетные инфраструктурные проекты: строительство метро в Харькове (стоимость - около 370 млн долларов), которое может быть профинансировано за счет кредитов ЕБРР и ЕИБ; введение электронного билета в Харьковской области; планируется также завершение строительства в аэропорту Харькова", - добавил Довгань.

Он отметил, что получено финансирование на новый Кременчугский мост, но его проект еще дорабатывается. Начало строительства запланировано на 14 сентября.

"Уже готово ТЭО (технико-экономическое обоснование - ред.) на Николаевский мост, ждем ответа от японского кредитного агентства JICA. Еще в этом году нам нужно разобраться с мостом-долгостроем в Запорожье", - сказал замминистра.

"Также мы обновили ТЭО по Подольско-Воскресенскому переходу, выделили на него 1,2 млрд грн, разморозили его строительство", - отметил Довгань.

Он отметил, что для восстановления сообщения по Днепру "впервые за все время независимости" выделены средства на ремонт шлюзов.

"Последний раз туда ступала нога инженера в 1988 году. Это критическая ситуация с точки зрения экологической безопасности, это уже не просто вопрос водного сообщения", - добавил чиновник.