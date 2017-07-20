НБУ лишил PwC права на аудит банков из-за Привата

Национальный банк исключил ООО "ПрайсвотерхаусКуперс" (украинская структура PwC - ЭП) из Реестра аудиторских фирм, имеющих право на проведение аудиторских проверок банков.

Соответствующее решение 20 июля приняло правление НБУ по обращению Комитета по вопросам аудита банков, сообщает пресс-служба регулятора.

Как отмечается, основанием для принятия такого решения стало подтверждение "ПрайсвотерхаусКуперс" недостоверной информации о финансово-хозяйственной деятельности Приватбанка, в частности, размера кредитного риска и регулятивного капитала.

"Выводы "ПрайсвотерхаусКуперс" не отражали реальных рисков работы Приватбанка, которые стали причиной признания банка неплатежеспособным, его национализации и существенных расходов государства на капитализацию", - сообщает НБУ.

Согласно сообщению, в 2015-16 годах из-за нарушения при проведении аудита банков НБУ запретил проводить аудиторские проверки банков 9 компаниям.

Ранее в Национальном банке заявляли, что PricewaterhouseCoopers оценивали залоги в Приватбанке в разы больше их реальной стоимости.

Напомним, 21 декабря 2016 года Приватбанк официально перешел в государственную собственность.

Экономическая правда