Рябикин останется гендиректором Борисполя

Павел Рябикин останется на должности генерального директора аэропорта Борисполь.

Об этом сегодня на пресс-конференции заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает ЦТС.

"В связи с тем, что премьер-министр Гройсман принял решение о возобновлении переговоров с Ryanair, вопрос увольнения Рябикина сейчас не стоит", - сообщил министр.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян подал в правительство представление на увольнение генерального директора международного аэропорта "Борисполь" Павла Рябикина.

После этого международный аэропорт "Борисполь" возобновил переговоры с ирландским лоукостером Ryanair в новом формате.