Рябикин останется гендиректором Борисполя
Павел Рябикин останется на должности генерального директора аэропорта Борисполь.
Об этом сегодня на пресс-конференции заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает ЦТС.
"В связи с тем, что премьер-министр Гройсман принял решение о возобновлении переговоров с Ryanair, вопрос увольнения Рябикина сейчас не стоит", - сообщил министр.
Напомним, ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян подал в правительство представление на увольнение генерального директора международного аэропорта "Борисполь" Павла Рябикина.
После этого международный аэропорт "Борисполь" возобновил переговоры с ирландским лоукостером Ryanair в новом формате.
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