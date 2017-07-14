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Рябикин останется гендиректором Борисполя

Пятница, 14 июля 2017, 12:26

Павел Рябикин останется на должности генерального директора аэропорта Борисполь.

Об этом сегодня на пресс-конференции заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает ЦТС.

"В связи с тем, что премьер-министр Гройсман принял решение о возобновлении переговоров с Ryanair, вопрос увольнения Рябикина сейчас не стоит", - сообщил министр.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян подал в правительство представление на увольнение генерального директора международного аэропорта "Борисполь" Павла Рябикина.

После этого международный аэропорт "Борисполь" возобновил переговоры с ирландским лоукостером  Ryanair в новом формате.

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Борисполь
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