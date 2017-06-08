СБУ заблокировала счета пяти импортеров топлива

Служба безопасности Украины заблокировала счета и ресурсы пяти импортеров топлива.

Об этом сообщает OilNews.

Как сообщается, в уголовном производстве, в рамках которого СБУ заблокировала счета и ресурсы ряда импортеров сжиженного газа, участвует 31 юридическое лицо, в том числе пять импортеров СУГ и два экспедитора. Список компаний сформирован на основе ряда судебных решений Печерского районного суда Киева.

31 мая Печерский районный суд отклонил ходатайство капитана юстиции следственного отдела ГУ СБУ в Киеве и Киевской области Баценко о блокировании счетов 26-ти юридических лиц.

По версии СБУ, ряд трейдеров пользовались услугами конвертационных центров при импорте и реализации нефтепродуктов в Украине.

Как отмечается, уже 1 июня СБУ получило положительное решение суда по большинству ходатайств. Эти решения еще не опубликованы в едином реестре.

В поле зрения СБУ попали импортеры: "Петра-Резерв", поставщик импортных нефтепродуктов в структуре KLO, "Укргазпетролеум", оператор украинского рынка СУГ, "Укриндекспром", поставщик импортных нефтепродуктов в структуре KLO, "Укрпетролпостач", оператор Макаровского и Мелитопольского ДПС УПК -Комерц, "НП-Трейдинг", импортер нефтепродуктов и СУГ, "КПК Коммерц", один из крупнейших импортеров СУГ.

Таким образом, 6 из 8 компаний, были в списке санкций МЭРТ в феврале 2017 года.

Также в поле зрения СБУ попали компании "Нефтепродукт Трейдинг", "Ойл Трейд Групп" и "Перспектива Трейдгруп". Эти юрлица якобы были озвучены на совещании Минэнерго РФ как монопольные получатели российского СУГ в Украине, связанные с Сергеем Курченко.

Также СБУ заблокировала счета экспедиторских компаний "Виолана-ТЭК" и "Систем Лоджистик Менеджмент", основная деятельность которых связана с оформлением и перевозками нефтепродуктов.

По мнению участников рынка, действия СБУ являются продолжением атаки на импортеров СУГ, первая часть которой проходила в ноябре 2016 - марте 2017

Напомним, 7 июня СБУ провела обыски в 15 компаниях-импортерах топлива.