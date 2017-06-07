Фонд гарантирования продает ТРЦ "Республика" Фирташа за 2,5 миллиарда

ФГВФЛ выставил на продажу свой самый дорогой лот – права требования по кредитам банка "Надра", обеспечением по которым выступает недостроенный торгово-развлекательный центр Respublika.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы фонда.

Аукцион состоится 7 июля в системе "ProZorro.Продажи". Стартовая цена реализации – 2,5 млрд гривен.

Одним лотом на торги выставляются права требования по 2 кредитам, находящимся на балансе банка "Надра". Компании-заемщики ведут хозяйственную деятельность в сферах "строительство" и "предоставление в аренду и эксплуатация собственного или арендованного недвижимого имущества".

На начало сентября 2016 года общая задолженность по кредитам составила 2,72 млрд гривен.

При этом в обеспечение по договорам переданы имущественные права на объект незавершенного строительства, а именно – многофункциональный торгово-развлекательный комплекс с паркингом. Кроме того, в залоге банка – ипотека 3 земельных участков общей площадью 15,72 га и имущественные права по предварительным договорам аренды торговых площадей в ТРЦ.

Проект строительства ТРЦ "Республика" был приостановлен в 2015 году решением собственника.

Ввод в эксплуатацию ТРЦ, строительство которого начато в весной 2012 года на Кольцевой дороге в Киеве, планировался в четвертом квартале 2014 года.

В ТРЦ "Республика", который после открытия может стать крупнейшим ТРЦ в Киеве и Украине, будут расположены 450 магазинов и зона развлечений на площади свыше 22 тыс. кв. м.

Инвесторами проекта являлись Дмитрий Фирташ и Вагиф Алиев.

Экономическая правда