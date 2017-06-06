Омелян обвинил МАУ в спекуляциях относительно Ryanair

Все спекуляции относительно прихода или неприхода в Украину лоу-кост авиаперевозчика Ryanair - это попытки одного национального авиаперевозчика сохранить свое монопольное положение на рынке.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян во время брифинга, посвященного инфраструктурной готовности Украины к безвизовому режиму с ЕС, передает "Интерфакс-Украина".

"Кроме того, это наглая попытка отобрать у украинцев мечту стать полноправной частью европейского сообщества. Украинцы имеют право путешествовать в Европу за 50 евро, а не за 500 евро, и Украина в одном шаге от этого. Министерство инфраструктуры выполнило работы по привлечению Ryanair в Украину на 90%, остальные 10% - за руководством аэропортов", - отметил министр.

Омелян напомнил, что авиакомпания Ryanair объявила о начале рейсов по направлениям: из Киева в Эйндховен, Лондон, Стокгольм, Манчестер; из Львова в Эйндховен, Берлин, Краков, Вроцлав, Будапешт, Лондон, Мемминген.

По его словам, если со Львовом проблем нет, то в Киеве развернулся "целый блокбастер".

"Так вот, никакого Гостомеля, Житомира и других не будет. Если Ryanair не будет летать в Киев, руководство аэропортов в Борисполе и Жулянах должно выйти и сказать, почему, сказать людям правду. Еще раз подчеркиваю: в KPI, которые я поставил перед новым главой Борисполя, первым пунктом было - результативно завершить переговоры с компаниями-лоукостами и обеспечить выполнение ими рейсов из терминалов F или B. Министерство ожидает, что Борисполь откроет терминал F для лоукостов", - резюмировал глава Мининфраструктуры.

Напомним, 15 марта один из крупнейших европейских лоукостов - компания Ryanair - объявила о выходе на украинский рынок авиаперевозок.

В общем новость о "Борисполь" была неожиданной, поскольку перед этим в украинских СМИ прошла новость о том, что в коде сайта авиакомпании было найдено упоминание об аэропорте Жуляны.

Позже появилась информация, что международный аэропорт Борисполь пока не может удовлетворить запросы самого европейского лоукостера Ryanair.

Однако, Авиаперевозчик Ryanair объявил об открытии маршрутов из Львова и Киева на два месяца раньше запланированного.

Позже, гендиректор аэропорта Борисполь Павел Рябикин заявил, что бюджетные авиакомпании нужно привлекать в Гостомель (Международный аэропорт Антонов), а не Борисполь.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян считает, что на данном этапе альтернативы аэропорту Борисполь для полетов лоукостера Ryanair нет.

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Ранее ЭП также писала о планах Ryаnair в Украине.

Экономическая правда