"Богдан" поставит Киеву 80 троллейбусов за 500 миллионов

Автомобильная компания "Богдан Моторс" победила в тендере на поставку Киеву 80 низкопольных троллейбусов на общую сумму 499,86 миллионов гривен.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Согласно результатам аукциона, состоявшегося 2 июня в системе ProZorro, по первому лоту на поставку 60 троллейбусов конкурентом корпорации "Богдан" было ООО "МАЗтранссервис" и официальный дилер белорусского "Белкоммунмаша" СП "Яникс", предложившие технику соответственно за 318 млн грн и 308,88 млн грн, и не снизившие цену в ходе аукциона, тогда как "Богдан" снизил ее с 316,8 млн грн до 308,82 млн грн (при ожидаемой сумме 318 млн грн).

К участию в торгах не был допущен "СТГ Инженеринг" (троллейбусы ЛАЗ), который безуспешно пытался оспорить это решение.

По второму лоту "Богдан Моторс" в ходе аукциона снизил цену с 192 млн грн до 191,04 млн грн, тогда как его единственный конкурент "МАЗтранссервис" предложил троллейбусы за 191,904 млн грн и цену в ходе торгов не снижал.

Все троллейбусы, согласно условиям тендера, должны быть поставлены Киеву до конца года.

Как сообщалось, в конце 2016 года корпорация "Богдан" завершила поставки Киеву более 200 троллейбусов длиной 12 и 18 метров за средства ЕБРР.

В сентябре того же года корпорация выиграла тендер на поставку еще 40 троллейбусов. Киев планировал закупить тогда 100 троллейбусов, однако торги на закупку 60 троллейбусов-"гармошек" не состоялись из-за недостаточного количества участников.

В феврале текущего года Кабинет министров Украины разрешил при закупке автобусов, троллейбусов и электробусов за бюджетные средства увеличить размер предоплаты до 70% их стоимости (ранее – 30%) со сроком погашения до восьми месяцев для автобусов, электробусов и других колесных транспортных средств, для трамваев – до одного года.

Совладельцем "Богдан Моторс" ранее был Петр Порошенко, а теперь компания принадлежит его бизнес-партнеру Олегу Гладковскому (Свинарчуку), первому заместителю секретаря СНБОУ.

Как сообщалось, Порошенко расстался со своей долей в "Богдане" в 2009 году. Его пакет перешел Гладковскому в обмен на долг в 100 млн долларов и миноритарную долю Гладковского в корпорации Roshen. Поводом для сделки стали финансовые проблемы "Богдана" во время кризиса 2009 года.

По словам Гладковского, он контролирует 100% корпорации "Богдан".

Напомним, "Богдан" стал крупнейшим поставщиком автобусов и троллейбусов в Украине после Революции Достоинства.