У Skype случился глобальный сбой

С вечера 19 июня у части пользователей Европы не загружается популярный VoIP-сервис Skype, как в мобильной, так и в десктоп-версиях.

Об этом сообщает Ain.ua.

Как сообщается, причина сбоя непонятна, тем более, что сервис доступен у части пользователей. Само приложение загружается, но подвисает на моменте соединения с сервисом. Перезагрузка и удаление данных об учетной записи не помогают.

"Нам известно о том, что пользователи могут либо терять соединение с приложением, либо не иметь возможности отсылать или получать сообщения. Для некоторых пользователей нет возможности видеть уведомление о идущем групповом звонке, есть также задержки с добавлением в список друзей", - пишут в Skype.

О неисправности сервиса говорят пользователи из Украины, Португалии, Бельгии, Швеции, Греции, Германии, Франции и других европейских стран.