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У Skype случился глобальный сбой

Вторник, 20 июня 2017, 13:00

С вечера 19 июня у части пользователей Европы не загружается популярный VoIP-сервис Skype, как в мобильной, так и в десктоп-версиях.

Об этом сообщает Ain.ua.

Как сообщается, причина сбоя непонятна, тем более, что сервис доступен у части пользователей. Само приложение загружается, но подвисает на моменте соединения с сервисом. Перезагрузка и удаление данных об учетной записи не помогают. 

"Нам известно о том, что пользователи могут либо терять соединение с приложением, либо не иметь возможности отсылать или получать сообщения. Для некоторых пользователей нет возможности видеть уведомление о идущем групповом звонке, есть также задержки с добавлением в список друзей", - пишут в Skype.

О неисправности сервиса говорят пользователи из Украины, Португалии, Бельгии, Швеции, Греции, Германии, Франции и других европейских стран. 

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