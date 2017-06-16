Задержанная с 5 миллионами долларов ликвидатор требовала взятку от экс-главы "Актабанка"

Дело задержанной за взятку в 5 миллионов долларов ликвидатора Юлии Приходько касается операций с "Актабанком".

Об этом сообщает Finbalance.

В соответствии с постановлением Печерского райсуда г. Киева от 9 июня 2017 года по поводу уголовного производства против уполномоченного лица Фонда гарантирования вкладов, речь идет о "Актабанке".

Так, по данным следствия, в начале марта 2017 года ликвидатор "Актабанка", "действуя с целью личного незаконного обогащения с использованием предоставленных ему полномочий", по предварительному сговору с другими лицами, потребовала от экс-главы правления "Актабанка" о передаче неправомерной выгоды в сумме 6 млн долларов.

Взятка требовалась чиновницей за "непринятие мер по признанию в судебном порядке ничтожными сделок, заключенных в 2014 году указанным банком с заемщиками и вкладчиками, а также невмешательства ликвидаторов и других лиц Фонда в беспрепятственное погашение банковским учреждением обязательств перед кредиторами, и неосуществление реализации высоколиквидных активов указанного банковского учреждения на аукционах по заниженным ценам".

По данным следствия, в мае ликвидатор "Актабанка" и ее сообщники высказывали угрозы, что в случае непредоставления им указанной суммы средств, они создадут искусственные проблемы для бывших клиентов банка, что в свою очередь повредит деловой репутации экс-главы правления "Актабанка". Как отмечается, ликвидатор "Актабанка" и ее сообщник согласились уменьшить сумму неправомерной выгоды до 5 млн долл.

Юлия Приходько была задержана во время помещения 5 млн долларов в банковские депозитные ячейки.

Напомним, 6 июня - за один день до упомянутого задержания - Фонд гарантирования сообщил об изменении ликвидаторов в 16 банков. В частности, вместо Юлии Приходько ликвидатором "Актабанка", а также "Мелиор Банка", "ИнтерКредитБанка" и банка "Аксиома" был назначен Виктор Кулиш. В то же время Фонд гарантирования назначил Приходько ликвидатором банка "Форум". Правда, 13 июня Фонд отменил решение о назначении Приходько ликвидатором банка "Форум", оставив на этой должности Ирину Ларченко.

НБУ отправил "Актабанк" на ликвидацию 15 января 2015 года. Тогда же ликвидатором банка была назначена Приходько. Ликвидация банка должна была длиться один год, однако в декабре 2015 года Фонд гарантирования продолжил эту процедуру до января 2018 года.

По данным Фонда гарантирования, на 01.05.2017 вкладчикам "Актабанка" в пределах гарантийной суммы было выплачено 553 млн грн (97,8% запланированных выплат).

По данным НБУ, на 01.10.2014 "Актабанк" занимал пятьдесят четвёртое место в банковской системе по объему активов, которые составили 1,3 млрд грн. На 01.07.2017 банк был тридцать восьмым на рынке по размеру активов, которые составляли 5 млрд грн.

НБУ отнес "Актабанк" к категории неплатежеспособных в сентябре 2014 года. Нацбанк заявлял, что по результатам контроля за деятельностью "Актабанк" по соблюдению законодательства по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма "выявлены факты осуществления банком масштабных операций с наличными средствами в иностранной валюте, не свойственных для банков с таким объемом активов, и установлено отдельных клиентов, которые постоянно совершали финансовые операции по снятию этих средств в значительных объемах".

По данным НБУ, среди бенефициаров "Актабанка" были Ермолаева Светлана Львовна и ее внук Ермолаев Артур Вадимович (по данным НКЦБФР, был в числе членом правления банка). В то же время СМИ ассоциировали "Актабанк", прежде всего, с Вадимом Ермолаевым (днепропетровский бизнесмен). Forbes оценивал его состояние в 68 млн долл.

По данным НКЦБФР, председателем правления "Актабанк" был Шестопалов Игорь Владимирович.