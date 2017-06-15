МАУ вводит плату за распечатку посадочного талона в аэропорту

С 1 июля авиакомпания "Международные авиалинии Украины" введет плату за распечатку посадочного талона в аэропорту для пассажиров, вылетающих рейсами Киев-Рига и Рига-Киев.

Об этом сообщает avianews.com.

Размер сбора составит 20 евро за каждый посадочный талон. В дальнейшем, отметили в авиакомпании, данные правила будут применяться ко всей маршрутной сети МАУ.

Чтобы не платить новый сбор, пассажирам необходимо пройти онлайн-регистрацию, которая для рейсов Киев-Рига и Рига-Киев открывается за 48 часа до вылета, и распечатать посадочный талон или сохранить его на мобильном устройстве.

В случае если пассажир не прошел онлайн-регистрацию самостоятельно, но корректно ввел все паспортные данные в процессе бронирования, система зарегистрирует его автоматически за 12 часов до вылета и отправит посадочный талон по электронной почте.

Также пассажир может пройти регистрацию и изменить место в салоне самолета с помощью онлайн-регистрации в аэропорту, но не позднее чем за час до вылета.

В Борисполе и Риге все службы аэропортов принимают как бумажные версии посадочных талонов МАУ, полученных в процессе онлайн-регистрации, так и их электронные варианты, которые отображаются на экранах мобильных устройств.

Маршрут Киев-Рига МАУ эксплуатирует совместно с латвийской авиакомпанией airBaltic. Этот авиаперевозчик ввел плату за регистрацию в аэропорту в размере 5 евро в ноябре 2009 года. Затем она была увеличена до 10 евро, а с 27 марта 2016 составляет 30 евро за пассажира.

Напомним, "Международные авиалинии Украины" ввели новый тариф low-cost с дополнительными ограничениями и одновременно значительно снизили цены на авиабилеты на внутренние и международные рейсы.