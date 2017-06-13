Доллар на межбанке опустился ниже 26 гривен
13 июня котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 17:00 установились на уровне 25,99-26,01 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 17.00 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 25,99-26,01 гривни;
Евро - 29,13-29,15 гривни;
Российский рубль - 0,4568-0,4574 гривни.
Напомним, котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 10:20 установились на уровне 26,01-26,03 гривни за доллар.
Как сообщалось, Национальный банк вышел на межбанк с предложением покупки валюты и пополнил золотовалютные резервы на 21,8 миллиона долларов.
Экономическая правда
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