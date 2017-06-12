Закон о рынке электроэнергии вступил в силу

Закон "О рынке электрической энергии" вступил в силу с 11 июня после официального обнародования его текста в газете "Урядовый курьер" в минувшую субботу.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О рынке электроэнергии" 8 июня.

Законопроект №4493 "О рынке электрической энергии Украины" Рада приняла в первом чтении еще 22 сентября 2016 года. Ко второму чтению к документу было подано около 1200 правок, которые прорабатывала специально созданная рабочая группа. Первая попытка принять документ во втором чтении 6 апреля оказалась провальной, 13 апреля он был поддержан 277 голосами.

Закон "О рынке электроэнергии" предусматривает внедрение новой модели рынка, включающей ряд сегментов: рынок двухсторонних договоров, рынок "на сутки вперед", внутрисуточный рынок, балансирующий рынок и рынок вспомогательных услуг. При реализации закона предусматривается двухлетний переходной период.

Документ внедряет нормы Третьего энергетического пакета ЕС, в том числе в вопросе разделения компаний по направлениям распределения и передачи электроэнергии.