Ахметов получил контроль над Днепровским меткомбинатом

ПАО "Днепровский металлургический комбинат" (ДМК), ранее входящий в корпорацию "Индустриальный союз Донбасса", перешло под контроль холдинга "Метинвест".

Об этом заявил сопредседатель фракции "Оппозиционный блок" Александр Вилкул, сообщает интернет-издание "Новости Каменского "Кстати+".

Отвечая на вопрос об остановке ПАО "Днепровский меткомбинат", Вилкул заявил, что ДМК возобновит работу уже в мае и подтвердил, что комбинат переходит в сферу влияния группы "Метинвест". По его словам, это положительно скажется на предприятии.

"У "Метинвеста" есть возможность решить проблемы ДМК и с железорудным сырьем, и с коксом, и углем. А значит – тысячи горожан будут с работой и зарплатой", – отметил Вилкул.

Ранее сообщалось об угрозе полной остановки ПАО "Днепровский металлургический комбинат".

Напомним, что 17 февраля корпорация "Индустриальный союз Донбасса" заявила о прекращении производства металлопродукции, кокса и электроэнергии на своих предприятиях в Алчевске.

Как сообщалось, ранее группа "Метинвест" обратилась в Хозяйственный суд Киева взыскать с компании "Метинвест-СМЦ", которая занимается розничными продажами металлопродукции группы "Метинвест", Алчевского металлургического комбината (Луганская область) и Днепровского металлургического комбинат им. Дзержинского (Днепродзержинск, Днепропетровская область) 23,683 млрд гривен.

Контрольный пакет акций "ИСД" пока принадлежит пулу российских инвесторов, еще 49,9% акций контролируют Олег Мкртчан и Сергей Тарута.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа "СКМ" Рината Ахметова (71,24%) и "Смарт-холдинг" Вадима Новинского (23,76%), совместно управляющие компанией.