Суд отказал "Тедис Украина" в отмене штрафа на 431 миллион
Суд первой инстанции отказал дистрибуционной компании "Тедис Украина" в удовлетворении иска об отмене штрафа на 431 миллион гривен, наложенного Антимонопольным комитетом.
Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.
Как сообщается, Хозяйственный суд Киева отказал полностью в удовлетворении иска компании "Тедис Украина".
Указанным решением АМКУ признал злоупотребление "Тедисом" монопольным положением на общегосударственном рынке дистрибуции сигарет.
Компания "Тедис Украина" должна уплатить штраф в размере 431 миллиона гривен и устранить нарушения.
Как известно, скандал вокруг компании "Тедис Украина" вспыхнул в конце марта.
1 марта генпрокурор Юрий Луценко сообщил об обысках у дистрибьютора табачных изделий "Тедис Украина". Аваков обвинил компанию в финансировании терроризма.
"По делу компании "Тедис Украина", связанной с российским олигархом Игорем Кесаевым, проводят более 100 обысков в нескольких городах Украины", - сообщал министр.
Аваков также обвинил табачного монополиста в "помощи террористическим организациям псевдо республик и неуплате налогов".
3 апреля суд арестовал корпоративные права компании и запретил учредителям, работникам "Тедис Украина" распоряжаться ими любым образом.
5 апреля суд арестовал средства на расчетном счете в столичном филиале Приватбанка.
12 апреля Печерский суд обязал вернуть конфискованные табачные изделия компании.
Tedis Ukraine, созданная в 2011 году ООО "Торговая компания "Мегаполис-Украина", в мае 2016 года была переименована в ООО "Тедис Украина".
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