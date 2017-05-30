Тигипко решил купить обанкротившийся банк Мартыненко

Таскомбанк подал в Фонд гарантирования вкладов физических лиц заявку на покупку неплатежеспособного Диамантбанка.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"На данный момент у нас есть только один квалифицированный инвестор - это ТАСкомбанк. Господин Ходачук (бывший глава Диамантбанка) ведет не очень понятную нам игру. Его деловая репутация испорчена и претендовать он не может ни на что", - цитируют Українські новини слова директора-распорядителя ФГВФЛ Константин Ворушилин.

По его словам ТАСкомбанк заинтересован в покупке банка целиком - и активов и пассивов.

"Сейчас это предложение рассматривается. Надеемся, что поступят еще", - подчеркнул Ворушилин.

23 мая председатель правления неплатежеспособного Диамантбанка Олег Ходачук сообщил, что заявка на переходной банк на базе Диамантбанка инвестором подана.

При этом Ходачук подчеркнул, что дальнейшее развитие событий зависит от инвестора и Фонда гарантирования вкладов.

Как сообщалось, Национальный банк 24 апреля признал Диамантбанк неплатежеспособным, ссылаясь на то, что финучреждение к 1 апреля не обеспечило достижение установленного центробанком минимального значения норматива достаточности регулятивного капитала на уровне 5%.

Вслед за решением Нацбанка ФГВФЛ в этот же день ввел временную администрацию сроком на один месяц – до 23 мая 2017 года.

По состоянию на 24 апреля физическими лицами – владельцами существенного участия в Диамантбанке являлись Давид Жвания, Игорь Крезь, Андрей Щукин и Вячеслав Циганенко.

Миноритарным акционером банка является экс-народный депутат Николай Мартыненко, который связал признание банка неплатежеспособным с выдвинутыми в его адрес обвинениями со стороны Национального антикоррупционного бюро и последовавшим за ним его задержанием.

Ходачук также назвал основной причиной неплатежеспособности банка задержание Мартыненко. Он напомнил, что в середине марта банк зарегистрировал выпуск дополнительной эмиссии на 750 млн грн, участие в которой размещении планировал принимать как сам глава правления, так и Мартыненко.

Диамантбанк зарегистрирован в ноябре 1993 года. Согласно данным Нацбанка, на 1 января 2017 года по размеру общих активов (7,414 млрд грн) Диамантбанк занимал 24-е место среди 93 украинских банков.

По информации ФГВФЛ, общая сумма возможного возмещения вкладчикам в рамках гарантированной суммы (200 тыс. грн), согласно отчетности банка, составляет почти 1,3 млрд грн.

На начало 2017 года все средства клиентов в банке составляли 4,49 млрд грн, в том числе физлиц – 2,08 млрд грн.