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Таможня начала задерживать посылки с Meizu и Xiaomi

Вторник, 30 мая 2017, 15:45

В последние две недели посылки с устройствами марок Meizu и Xiaomi начали останавливать при прохождении украинской таможни по заявлению правообладателя.

Об этом сообщает ain.ua.

Как отмечается, посылки с Xiaomi уже пускают в страну, хотя с доставкой Meizu из зарубежных магазинов могут быть проблемы.

Задержки связаны с тем, что правообладатель обратился в таможню с заявлением о нарушении  прав. Письма подписаны Викторией Цитович — ранее она была директором "Цитрус Трейд", сейчас указана в таможенном реестре, как представитель ТМ в Украине. По данным "Цитруса", она в компании не работает с 2011 года, но "Цитрус" и Meizu с ней сотрудничают.

В письме речь идет о том, что в марте на территорию Украины "был ввезен контрафактный товар" и таможня не приостановила его оформление, как должна была. Представитель ТМ призывает ГФС принять меры по этому поводу.

По неофициальным данным, именно в связи с проверками посылок на прошлой неделе "Новая почта" жаловалась на массовые досмотры международных отправлений в сортировочном центре компании.

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Китай ГФС таможня
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