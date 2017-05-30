Таможня начала задерживать посылки с Meizu и Xiaomi

В последние две недели посылки с устройствами марок Meizu и Xiaomi начали останавливать при прохождении украинской таможни по заявлению правообладателя.

Об этом сообщает ain.ua.

Как отмечается, посылки с Xiaomi уже пускают в страну, хотя с доставкой Meizu из зарубежных магазинов могут быть проблемы.

Задержки связаны с тем, что правообладатель обратился в таможню с заявлением о нарушении прав. Письма подписаны Викторией Цитович — ранее она была директором "Цитрус Трейд", сейчас указана в таможенном реестре, как представитель ТМ в Украине. По данным "Цитруса", она в компании не работает с 2011 года, но "Цитрус" и Meizu с ней сотрудничают.

В письме речь идет о том, что в марте на территорию Украины "был ввезен контрафактный товар" и таможня не приостановила его оформление, как должна была. Представитель ТМ призывает ГФС принять меры по этому поводу.

По неофициальным данным, именно в связи с проверками посылок на прошлой неделе "Новая почта" жаловалась на массовые досмотры международных отправлений в сортировочном центре компании.