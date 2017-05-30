СБУ заставляет "Укртрансгаз" выполнить невыгодные контракты

Служба безопасности Украины заявляет о необходимости завершения процессов закупки товарно-материальных ценностей, запущенных ПАО "Укртрансгаз" в прошлые годы.

Это следует из обращения главы СБУ Василия Грицака к премьер-министру Владимиру Гройсману.

"Для обеспечения надежности, эффективности и безопасности газотранспортной системы, "Укртрансгаз" нуждается в постоянной модернизации существующих мощностей, что предусмотрено утвержденными планами-графиками на 2016-2017 гг. В тоже время, в следствии промедления с принятием управленческих решений новоназначенным руководством "Укртрансгаза" полностью приостановлено финансирование необходимых производственных программ, и подписание договоров с победителями тендерных процедур на закупку технологического оборудования", - говорится в письме СБУ.

"Учитывая вышеизложенное, считаем целесообразным поручить Минэкономики и Минэнергетики предпринять неотложные меры по недопущению нарушения стойкости и безопасному функционированию ГТС", - говорится в документе.

Основными проблемными вопросами, требующими, по мнению СБУ, немедленного решения, является отсутствие запчастей для ремонта газоперекачивающих агрегатов, провал программы капремонтов скважин ПХГ, и отсутствие ремонтов на аварийных участках магистральных газопроводов.

По данным ЭП, СБУ настаивает на необходимости начала финансирования работ, предусмотренных в договорах, подписанных "Укртрансгазом" в декаду его управления Игорем Прокопивым. По данным ЭП, в начале т.г. набсовет НАК "Нафтогаз Украины" неоднократно ставил вопрос о необходимости пересмотра ряда контрактов ПАО с частными компаниями, считая их невыгодными "Укртрансгазу". Основные претензии касались договорных отношений с ООО "НПП "Горизонт" (оказывало услуги по землеустройству) и Integrity west pipelines testing and treatment services (внутритрубная диагностика магистральных газопроводов).

Предложения набсовета о необходимости пересмотра размеров и условий оплаты услуг этих компаний не были выполнены Прокопивым из-за чего в марте т.г. он был уволен решением набсовета НАК.

С мая Прокопив занимает должность замглавы Министерства энергетики.

В настоящее время вр.и.о. главы "Укртрансгаза" является Мирослав Химко. По данным ЭП, на этой должности он контролирует исключительно производственную деятельность "Укртрансгаза" (функции по транспортировке газа).

Контроль за финансовыми потоками ПАО находится в руках членов правления компании – Романа Биляги, Сергея Олексиенко и Сергея Макогона, которые являются членами команды главы НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева.

Дмитрий Рясной, ЭП