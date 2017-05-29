IKEA планирует зайти в Украину

Председатель правления ЧАО "Мандарин-Плаза" утверждает, что шведская сеть магазинов мебели и товаров для дома IKEA намерена выйти на украинский рынок.

Об этом сообщил в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" глава правления ЧАО "Мандарин Плаза" Александр Черницкий.

По его словам, IKEA может стать арендатором крупнейшего в стране торгово-развлекательного центра "Южный" площадью 450 тыс. кв. м, начало строительства которого запланировано на конец 2017 года.

"Кроме того, IKEA смотрит в нашу сторону. Их намерения уже озвучены, представители специально сюда приезжали, встречались. То есть, уже существует большая вероятность их прихода", - сказал Черницкий, добавив, что арендаторами нового ТРЦ станут и другие международные операторы, "которых в Украине все давно ждут".

Черницкий сообщил, что бизнесмен Вагиф Алиев купил прав на земельный участок с "Ледовым стадионом" по ул. Глушкова, 9 в Голосеевском районе Киева под строительство крупнейшего в Украине ТРЦ со спортивным комплексом.

Алиев является инвестором и собственником ряда таких столичных ТРЦ, как Lavina Mall, Blockbuster Mall, Ocean Mall.

ЧАО "Мандарин Плаза" создано в 2000 году. Занимается девелоперской деятельностью в сегменте строительства и эксплуатации торгово-офисных центров.

Согласно данным Единого госреестра, единственным акционером предприятия является частная акционерная компания с ограниченной ответственностью "Стадсис АБ" (100%, Мальмо, Швеция). Конечным бенефициаром указывается Вагиф Алиев.

Напомним, в 2015 руководство компании IKEA заявляло, что не собирается выходить на украинский рынок.