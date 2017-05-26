Украинские олигархи захватывают импорт газа из Европы - СМИ

На рынок импорта газа из Европы вышли компании Пинчука и группа Приват Коломойского и Боголюбова. Также в международный газовый трейдинг вернулись Ринат Ахметов и Дмитрий Фирташ с партнерами.

Об этом сообщает Liga.net.

"Пока объемы поставок газа из Европы украинских крупных финансово-промышленных групп невелики. Тем не менее, разница в ценах газа в Европе и Украине позволяет им неплохо заработать на импорте", - отмечает издание.

В конце марта первые объемы газа из Европы закупила газодобывающая компания Укрнефтебурение. Контроль над этой компанией имеет днепропетровская группа Приват Игоря Коломойского. Их партнерами по бизнесу также стали Виталий Хомутынник и Павел Фукс.

С конца марта Укрнефтебурение импортировала более 5 млн кубометров через Словакию по 240 долл/тыс кубометров на границе, свидетельствуют данные ДФС, имеющиеся в распоряжении издания. В этот период НАК Нафтогаз Украины предлагал самый дешевый ресурс по 268 долл/тыс кубометров (без НДС и расходов на транспорт).

В 2016 году Дмитрий Фирташ, который потерял свой газовый бизнес в 2014, и его партнеры вернулись в международный газовый трейдинг. С июня прошлого года газ в Украину начала поставлять швейцарская компания Nafta-Gaz Trading Ltd, зарегистрированная в кантоне Цуг.

Кроме поставок природного газа Nafta-Gaz Trading занимается импортом сжиженного газа из Беларуси и России для облгазов, подконтрольных Фирташу.

В феврале этого года пробную партию природного газа завезла из Польши группа Интерпайп Виктора Пинчука. Продавцом выступил польский трейдер AOT Energy (Польша), покупателем - Нижнеднепровский трубопрокатный завод. Это первые объемы газа, завезенные Интерпайпом. О дальнейших планах в группе не распространяются.

Как сообщается, Ринат Ахметов занялся импортом газа еще в 2013 году вместе со структурами Сергея Курченко. По 2013 ДТЭК, по данным компании, завез из Европы 630 млн кубометров. С 2014 года этот бизнес простаивал. Фаворов уволился с ДТЭК и с партнерами основал собственную компанию ЭРУ Трейдинг, ставшей одним из крупнейших частных импортеров топлива в страну.

ДТЭК возобновил закупки голубого топлива в Европе только в сентябре 2015 года, импорт за год 27 млн ​​кубометров. Результат 2016-го еще скромнее - 17 млн ​​кубометров. За первые три месяца нового года объем поставок не превысил 4 млн кубометров, свидетельствуют данные ДФС.

Небольшие объемы импорта объясняются просто. Крупнейшие финансово-промышленные группы обладают собственными добывающими активами.

Отмечается, что на долю компаний Ахметова, Пинчука и группы Приват в прошлом году пришлось более 3,5 млрд кубометров, или 66% всей частной газодобычи (с учетом Укрнафты). Газ украинской добычи обходится им дешевле, чем импортный.

В целом по итогам первого квартала 2017 частные компании поставили в Украину около 1 млрд кубометров газа - 24% от общего объема импорта (4,2 млрд). Другую часть - около 3,2 млрд кубометров - импортировал НАК Нафтогаз Украины.