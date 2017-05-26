Омелян про Балчуна: ему пора уйти

Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что руководителю Укрзализныци Войцеху Балчуну надо уйти в отставку.

Об этом он заявил в эфире телеканала ZIK.

"Ему точно пора уйти. Потому что все, что было нами запланировано, то, к чему мы подошли на следующем этапе реформы. - все это было провалено за последний год. И это существенный удар по экономике нашей страны", - заявил министр.

В то же время министр отметил, что не владеет информацией о том, планирует увольняться председатель правления УЗ Бальчун.

Напомним, министр инфраструктуры недоволен работой Балчуна и обвиняет руководство "Укрзализныци" в коррупционной деятельности.

Премьер-министр Гройсман поддержал главу "Укрзализныци" в конфликте с министром инфраструктуры.

Читайте также: Война за инфраструктуру: Почему у Омеляна забрали "Укрзализныцю".

Экономическая правда