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Компания Ахметова получила первый уголь из ЮАР

Четверг, 25 мая 2017, 20:03

Первое судно с антрацитом из Южно-африканской Республики для компании ДТЭК прибыло в Украину.

Об этом компания сообщила на странице в Facebook.

"Наше первое судно с ЮАРовским углем прибыло в Украину. В ближайшее время мы начнем отгружать дефицитный антрацит на склады наших ТЭС", - говорится в сообщении.

"За счет этих поставок мы сможем подготовиться к прохождению осенне-зимнего периода", - заявили в компании.

В начале апреля ДТЭК подтвердил закупку 600 тысяч тонн антрацитового угля из Южно-Африканской республики.

Кроме того, в мае ДТЭК начал поставки антрацитового угля на Приднепровскую и Криворожскую теплоэлектростанции из своих угольных шахт в Ростовской области в России.

Напомним, 15 марта DTEK EnergyGroup заявила о захвате боевиками так называемых "ДНР" и "ЛНР" всех активов "ДТЭК Энерго" на неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей.

Экономическая правда

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ДТЭК уголь
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