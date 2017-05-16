Ryanair запустил продажу билетов на рейсы со стыковкой
Лоукостер Ryanair официально запустил продажу билетов на свои рейсы со стыковкой.
Об этом сообщает avianews.com.
На данный момент пересадки доступны через римский аэропорт "Фьюмичино". В случае, если пассажир путешествует с багажом, его вещи будут зарегистрированы до конечной точки маршрута и перегружены во "Фьюмичино" службами аэропорта.
Минимально допустимое время стыковки между рейсами Ryanair в рамках единого бронирования составляет 150 минут, максимальное - 6 часов.
Билеты, купленные на рейсы Ryanair со стыковкой в рамках единого бронирования, дороже двух билетов, купленных отдельно. В зависимости от направления сума переплаты может составлять 8-15 евро в одну сторону.
Однако по билетам со стыковками в рамках единого бронирования Ryanair будет отвечать за сохранность пересадки. В случае, если первый рейс будет отменен или опоздает, авиакомпания перебронирует путешественника на следующий рейс или доставит в начальный пункт путешествия и вернет деньги.
Также пассажиры смогут пропускать сегменты перелета в рамках своего бронирования, при этом последующие перелеты, в отличие от практики классических авиакомпаний, из-за неявки на рейс отменяться не будут.
Ранее Ryanair работал в сегменте ультра-лоукостов. Данная модель предусматривала перелеты только из точки в точку. Авиакомпания не продавала билеты со стыковками в рамках единого бронирования, а также не обеспечивала перегрузку багажа службами аэропорта без участия пассажира.
Напомним, 15 марта один из крупнейших европейских лоукостов - компания Ryanair - объявила о выходе на украинский рынок авиаперевозок. Ирландский лоукостер смог договориться с аэропортом Борисполь о сотрудничестве.
Читайте также: Украинцы будут летать дешевле. Это правда?
Подписывайтесь на наши push-уведомления, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.