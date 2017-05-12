70% платежей за газ покрываются субсидиями и льготами

Доля субсидий и льгот в оплате бытовых потребителей за газ по итогам отопительного сезона 2016-2017 годов возросла до 69%.

Об этом сообщила пресс-служба "Региональной газовой компании", передает "Интерфакс-Украина".

"По итогам последнего отопительного сезона оплата за газ по группе компаний РГК составила 47,4 млрд грн. Львиную долю этой суммы составляют расчеты субсидиями и льготами, а именно – 32,6 млрд грн, или 69%. Денежными средствами бытовые потребители оплатили 14,9 млрд грн", - говорится в сообщении.

Как отмечают в РГК, по состоянию на конец отопительного сезона, субсидии и льготы на 12 млрд грн не были вовремя профинансированы с бюджета.

Как сообщалось, РГК занимается управлением более 20 газораспределительных компаний по всей Украине и принадлежит бизнесмену Дмитрию Фирташу.