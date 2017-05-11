OVERTIME: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ДНЯ
Новость дня. 11 мая Совет Европейского союза утвердил законодательное предложение об отмене краткосрочных виз для граждан Украины.
Об ОПЗ. Апелляционный суд подтвердил решение Стокгольмского арбитража о долге Одесского припортового завода перед компанией Ostchem олигарха Дмитрия Фирташа, чем фактически открыл путь к банкротству предприятия.
О чрезвычайном положении в энергетике. Кабинет министров продлил еще на 1 месяц действие чрезвычайных мер на рынке электрической энергии.
Об авиабилетах. Международный аэропорт Борисполь представил программу скидок для авиаперевозчиков, за счет которой планируется снизить цену на билеты для пассажиров.
О ProZorro. Кабинет министров поручил отработать пилотный проект по продаже объектов малой приватизации через электронную систему публичных закупок ProZorro.
О Гонтаревой. Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева допускает возможность своего судебного или уголовного преследования после отставки, однако подчеркивает правильность своих реформаторских действий на посту руководителя центробанка.
О ВВП. Европейский банк реконструкции и развития сохранил прогноз роста валового внутреннего продукта Украины на 2% в 2017 году.
О США. Глава Комитета национальной безопасности Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол заявляет, что США намерены предусмотреть в своем бюджете на 2018 год выделение Украине помощи.
О "Нафтогазе". В Печерском районном суде Киева зарегистрирован иск Андрея Лопушанского о признании незаконным распоряжения Кабинета министров №561-р от 18 июня 2014 года, которым он был уволен с должности первого заместителя главы правления НАК "Нафтогаз Украины".
О "Тедис Украина". Печерский районный суд Киева отменил арест счетов ООО "Тедис Украина" в ПАО КБ "Приватбанка" и АО "Райффайзен Банк Аваль", а также обязал вернуть компании изъятые табачные изделия.
О шахте Романа Абрамовича. Рудник "Евраз-Сухая Балка" в Кривом Роге, полностью остановил работу во избежание ЧП из-за забастовки горняков в шахте.
Об "Укртранснафте". Укртранснафта и крупнейшая нефтегазовая компания Венгрии MOL согласовали технические условия эксплуатации ответвления нефтепровода Дружба в Венгрию (с подводным переходом через реку Тиса).
Об "Укртелекоме". Укртелеком восстановил связь в Днепропетровской и частично Донецкой области после повреждения магистральных каналов неизвестными лицами.
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