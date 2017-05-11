Премьер поручил навести порядок на рынке кассовых аппаратов

Премьер-министр Владимир Гройсман поручил внести предложения изменений в законодательство или постановления правительства с целью упрощения системы содержания расчетных кассовых аппаратов.

Об этом он сказал на заседании правительства в четверг.

"Рынок расчетных кассовых аппаратов в Украине очень зарегулирован. За кассовыми аппаратами нужен огромный бюрократический уход", - сказал премьер.

"Во всех странах мира это используется как программное обеспечение, которое фиксирует куплю-продажу. У нас это должно быть отдельное оборудование, отдельное подключение, отдельное обслуживание, за которое надо платить. Необходимо разработать все необходимые решения для дерегуляции в расчетных кассовых аппаратах", - заявил он.

Гройсман поручил заместителю министра экономического развития и торговли Максиму Нефедову внести предложения изменений в законодательство или постановленя правительства, с целью упрощения системы содержания расчетных кассовых аппаратов.

Экономическая правда