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Премьер поручил навести порядок на рынке кассовых аппаратов

Четверг, 11 мая 2017, 11:45

Премьер-министр Владимир Гройсман поручил внести предложения изменений в законодательство или постановления правительства с целью упрощения системы содержания расчетных кассовых аппаратов.

Об этом он сказал на заседании правительства в четверг.

"Рынок расчетных кассовых аппаратов в Украине очень зарегулирован. За кассовыми аппаратами нужен огромный бюрократический уход", - сказал премьер.

"Во всех странах мира это используется как программное обеспечение, которое фиксирует куплю-продажу. У нас это должно быть отдельное оборудование, отдельное подключение, отдельное обслуживание, за которое надо платить. Необходимо разработать все необходимые решения для дерегуляции в расчетных кассовых аппаратах", - заявил он.

Гройсман поручил заместителю министра экономического развития и торговли Максиму Нефедову внести предложения изменений в законодательство или постановленя правительства, с целью упрощения системы содержания расчетных кассовых аппаратов.

Экономическая правда

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