OVERTIME: ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ

Главные экономические новости за выходные.

О новом главе НБУ. По данным двух источников агентства Bloomberg, президент Петр Порошенко предложит председателю правления Райффайзен Банка Аваль Владимиру Лавренчуку возглавить НБУ.

О банке Мартыненко. Переходной банк, созданный на базе признанного неплатежеспособным Диамантбанка, будет владеть достаточным объемом привлекательных активов, и на него уже есть потенциальный инвестор.

О потреблении газа. Анализ потребления газа в Украине в отопительные сезоны в 2012-2017 гг. позволяет говорить о масштабном сокращении спроса на газ среди группы промышленных потребителей.

Отмечается, что за последние пять отопительных сезонов объем потребления в промышленном сегменте сократился с 15,883 до 5,531 млрд кубометров.

О ВВП. Международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило прогноз роста ВВП Украины в 2017 году с 2,5% до 2%.

О бизнесе. Более половины (58%) представителей малого и среднего бизнеса в Украине считают государство преградой и ограничением для своей деятельности, в то время как еще 28% – врагом.