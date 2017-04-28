ЕБРР выступает за назначение главой НБУ Лавренчука

Европейский банк реконструкции и развития выступает за назначение руководителем Национального банка председателя правления Райффайзен банка Аваль Владимира Лавренчука.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Управляющий директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Франсис Малиж в комментарии для агентства Reuters заявил о поддержке Владимира Лавренчука, если подтвердится информация о его возможном назначении на должность главы НБУ.

Лавренчука также поддерживает экс-премьер-министр Арсений Яценюк, который назвал его "хорошим парнем".

Яценюк считает, что Нацбанк должен возглавлять профессиональный банкир, а не политик.

Недавно Лавренчук публично заявил, что готов возглавить НБУ, "когда придет время".

В настоящее время Лавренчук считается одним из главных претендентов на должность главы НБУ.

Среди других кандидатов рассматривается глава правления Укрэксимбанка Александр Гриценко, владелец ТАСкомбанка Сергей Тигипко, глава совета Национальной ассоциации банков Украины и старший советник Альфа-банка (Украина) Роман Шпек.

Как сообщалось, 10 апреля Гонтарева сообщила, что с 10 мая она покидает должность главы НБУ.

Она уже написала соответствующее заявление об увольнении и ожидает на скорейшее удовлетворение его президентом и Верховной Радой.

Также она подала президенту 4 кандидатуры на данную должность.

Гонтарева ожидает, что следующим главой НБУ станет технократ и профессионал.

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