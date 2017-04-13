Курченко пытается монополизировать поставки сжиженного газа в Украину - СМИ

Беглый украинский олигарх Сергей Курченко при поддержке российских властей пытается стать монопольным оператором по поставке российского сжиженного газа в Украину.

Об этом OilNews сообщили источники на рынке.

Согласно их данным 12 апреля 2017 года в Минэнерго РФ состоялось совещание под председательством замминистра Кирилла Молодцова с представителями производителей и экспортеров газа.

"Было озвучено, что разрешения Федеральной службы по техническому и экспортному контролю будут выдаваться на поставку газа только трем украинским компаниям. Представители этих компаний также присутствовали на совещании", – сообщил представитель российской вертикально-интегрированной компании, пожелавший остаться неизвестным.

Другой собеседник уточнил, что этим представителем был Анатолий Мыгаль – координатор газового бизнеса группы компаний ВЭТЕК Сергея Курченко. По другим данным, на совещании присутствовал сам Курченко.

По данным участников совещания это компании:

ООО Ойл Трейдинг Групп;

ООО Нефтепродукт Трейдинг;

ООО Перспектива трейд групп.

Как ожидается, новый порядок экспорта СУГ начнет работать с 1 мая 2017 года.

Напомним, ФСТЭК с 1 апреля 2017 года приостановила декларирование сжиженного газа во всех направлениях.

Российские таможенные органы отказывались оформлять партии сжиженного газа для поставки в Украину, ссылаясь на ограничения, введенные Федеральной службой по техническому и экспортному контролю РФ.

Позже ФСТЭК с 10 апреля дала временное разрешение на отгрузки СУГ на украинский рынок.