Суд обязал вернуть "Тедис Украина" конфискованное имущество

В среду Печерский суд обязал вернуть конфискованные табачные изделия компании "Тедис-Украина".

Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат Андрей Левус.

По его словам, в Киеве должно быть возвращено около 2 тысяч ящиков сигарет, а в Полтаве - около 2 млн пачек сигарет.

"Сегодняшнее решение суда очень похоже на попытки "слить" это дело. Мы обращаемся к ГПУ и лично к Генеральному прокурору Юрию Луценко безотлагательно отреагировать на эти решения суда", - написал депутат.

"Ведь после громких заявлений от ГПУ о выводе компанией "Тедис Украины" миллиардов гривен в Россию и финансировании терроризма - это не просто дело о мошенничестве, а вопрос национальной безопасности страны", - добавил он.

"ГПУ должно подать апелляцию на решение суда, а следователя ГПУ Машика В.П, который согласился в суде вернуть сигареты, проверить на предмет подкупа со стороны российской компании", - подытожил Левус.

Напомним, 31 марта генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что по делу "Тедис Украина", владельцем которого является гражданин России Кесаев, проводят обыски.

Министр внутренних дел Арсен Аваков обвинил компанию в финансировании терроризма.

Параллельно стало известно об обысках в Антимонопольном комитете Украины.

3 апреля суд решил арестовать корпоративные права компании и запретил учредителям, работникам "Тедис Украина" распоряжаться ими любым образом.

5 апреля суд решил арестовать денежные средства на расчетном счету в столичном филиале Приватбанка.

АМКУ в конце 2016 наложил на Tedis Ukraine штраф в размере 431 млн грн, однако компания обжаловала это решение в суде.

Tedis Ukraine, созданная в 2011 году ООО "Торговая компания" Мегаполис-Украина ", в мае 2016 была переименована в ООО" Тедис Украина ".

Читайте также: Дали прикурить. Что Аваков и Луценко искали у табачного монополиста

Экономическая правда