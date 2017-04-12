Суд арестовал счета табачного монополиста "Тедис Украина"
Печерский районный суд Киева арестовал корпоративные права и средства на счету дистрибуционной компании "Тедис Украина" в Приватбанке.
Об этом свидетельствуют материалы суда, передают "Українські Новини".
3 апреля суд решил арестовать корпоративные права компании и запретил учредителям, работникам "Тедис Украина" распоряжаться ими любым образом.
5 апреля суд решил арестовать денежные средства на расчетном счету в столичном филиале Приватбанка.
АМКУ в конце 2016 наложил на Tedis Ukraine штраф в размере 431 млн грн, однако компания обжаловала это решение в суде.
Tedis Ukraine, созданная в 2011 году ООО "Торговая компания" Мегаполис-Украина ", в мае 2016 была переименована в ООО" Тедис Украина ".
31 марта генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что по делу "Тедис Украина", владельцем которого является гражданин России Кесаев, проводят обыски.
Министр внутренних дел Арсен Аваков обвинил компанию в финансировании терроризма.
Параллельно стало известно об обысках в Антимонопольном комитете Украины.
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