Суд арестовал счета табачного монополиста "Тедис Украина"

Печерский районный суд Киева арестовал корпоративные права и средства на счету дистрибуционной компании "Тедис Украина" в Приватбанке.

Об этом свидетельствуют материалы суда, передают "Українські Новини".

3 апреля суд решил арестовать корпоративные права компании и запретил учредителям, работникам "Тедис Украина" распоряжаться ими любым образом.

5 апреля суд решил арестовать денежные средства на расчетном счету в столичном филиале Приватбанка.

АМКУ в конце 2016 наложил на Tedis Ukraine штраф в размере 431 млн грн, однако компания обжаловала это решение в суде.

Tedis Ukraine, созданная в 2011 году ООО "Торговая компания" Мегаполис-Украина ", в мае 2016 была переименована в ООО" Тедис Украина ".

31 марта генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что по делу "Тедис Украина", владельцем которого является гражданин России Кесаев, проводят обыски.

Министр внутренних дел Арсен Аваков обвинил компанию в финансировании терроризма.

Параллельно стало известно об обысках в Антимонопольном комитете Украины.

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