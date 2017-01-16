Григоришин хочет отключить бюджетные учреждения Луганщины от электроэнергии

ООО "Луганское энергетическое объединение" с 23 января начнет отключать от электроснабжения бюджетные организации и учреждения Луганской области.

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

"Причина - задолженность бюджетных учреждений перед ЛЭО в размере более 13,5 млн гривен", - сообщает компания.

"Энергокомпания уже в течение длительного периода времени не получает значительные средства, которые должны направляться на обеспечение ремонтно-восстановительных работ, проведения аварийно-восстановительных работ на линиях боевых действий", - говорится в сообщении.

В компании сообщили, что "ЛЭО переживает крайне тяжелый экономический период, поэтому не имеет возможности ждать, пока власть закончит рассмотрение и согласование вопросов, необходимых для решения проблем с задолженностью".

Как отмечается, по состоянию на 1 января потребители задолжали Луганскому энергетическому объединению около 5,4 млрд гривен.

"Из этой цифры более чем 80% задолжали потребители с неконтролируемой территории - около 4,9 млрд гривен. Долг ЛЭО перед ГП "Энергорынок" составляет около 4,7 млрд гривен", - сообщает компания.

Как известно, в декабре 2016 года "Луганское энергетическое объединение" заявило о планах отключить оккупированную Луганщину от электроэнергии.

После этого премьер-министр Владимир Гройсман пообещал решить проблему с долгами перед ЛЭО.

Однако, как заявляют в компании, этот вопрос так и не был решен.

ООО "Луганское энергетическое объединение" входит в группу компаний "Энергетический стандарт" Константина Григоришина.

Экономическая правда