Нет бланков для энергетической независимости

Ситуация вокруг продления Госгеослужбой лицензий на добычу госпредприятию "Укргаздобыча" свидетельствует о глубине деградации в этом органе.

Так, на протяжении более чем трех месяцев это госучреждение не может изыскать бланки для переиздания спецразрешений госпредприятию на осуществляемую им добычу газа.

Вся эта халатная бездеятельность происходит на фоне громкого принятия правительством "Энергетической стратегии Украины" и пошаговой "Концепции развития газодобывающей отрасли".

Оба документа предусматривают скорейшее становление Украины как энергонезависимого государства с нулевым импортом газа в 2020 году за счет замещения его приростом собственной добычи.

"Что тут такого? Не сегодня, так завтра получат они свой бланк", — скажут многие.

Однако все куда сложнее. Непереоформленное в срок основополагающее разрешение на проведение работ является грубым нарушением и предлогом к его отзыву Геоконтролем. Это ведет к приостановлению деятельности предприятия, так как ее продолжение будет считаться незаконным и уголовно наказуемым.

По словам участников рынка, заминки с выполнением своих прямых обязанностей по "технической причине", в том числе задержка с направлением пакетов документов по новым участкам на согласование в облрады и Минприроды, возникает перманентно по отношению ко многим компаниям и может относиться к традиционным рычагам Госгеослужбы для решение одной или нескольких задач.

Во-первых — тривиальное привлечение внимания для презентации чиновниками своей значимости. Выслушав заявителя, чиновник пытается поставить себя на место "просящего" и, проявляя снисходительность, выделяет из резерва ценный "последний бланк", приобретенный чуть ли не за личные средства.

Во-вторых — денежные вопросы. К недропользователю выдвигаются требования по осуществлению им выплат в бюджет, за что потом можно отчитаться, озвучив звонкую цифру как достижение службы. Для этого намеренно создаются такие условия, чтобы компании как можно чаще обращались в госорган.

Пример: законодательство предусматривает требование о переоценке запасов полезных ископаемых каждые пять лет. Никто из чиновников внятно не может объяснить, зачем нужно тратить существенные средства и время, если картина не поменялась. Кроме того, ежегодно каждый недропользователь обязательно направляет отчет в Геоконтроль о состоянии ресурсной базы (форма 6 ГР).

Переоценка запасов — основание для внесения изменений в спецразрешение, то есть выдача нового бланка. Однако в трактовке Госгеослужбы это повод для взыскания стоимости работ по получению геологической информации касательно доразведанных запасов, которые компания провела за свой счет.

В прошлом служба неоднократно пыталась безуспешно узаконить это право, предлагая внести соответствующие правки в действующее законодательство. Эти вещи напрочь лишены здоровой логики и противоречат мировой практике. Их невозможно объяснить ни одному иностранному инвестору.

Следуя этой логике, в случае списания запасов в результате проведения разведки или в связи с падением цен на ресурсы уже государство должно заплатить разницу недропользователю — вернуть ему ранее уплаченные деньги.

Периодическое взимание платы за найденные запасы не стимулирует инвесторов проводить затратные и рискованные геологические изыскания, так как отсутствует мотивация. Это сдерживает прирост запасов и приводит к недостаточному их воспроизведению. Как следствие, падают добыча и налоговые отчисления.

В-третьих — лишение компаний лицензий. К сожаление, были прецеденты, когда предприятию не позволили продолжить или перевести лицензию из разведки в добычу, несмотря на гарантированное законом такое право, а сам участок вскоре передавался в руки другого недропользователя.

Как же Украина идет к своей энергонезависимости?

Доступ к геологической информации закрыт, аукционы на новые участки не проводятся, бланков для оформления лицензий нет. Не затрагиваю тут иные проблемные вещи: высокие налоги, сложную разрешительную систему, умышленное "отторжение" современных технологий. Парадокс.

Пока правительство не наведет порядок в сфере ведения Госгеонедр, существенных иностранных инвестиций не будет.