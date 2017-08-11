Кто возглавляет аграрное рейдерство в Украине?

У четвер прем'єр та уряд підтримали створення в регіонах оперативних штабів з боротьби із спробами рейдерських захоплень земель та зібраного урожаю.

Це стало можливим завдяки численним зверненням народних депутатів та представників громадської організації "Самооборона підприємців", а також зважаючи на гучні події у селищах Бережинка та Добре Кіровоградської області.

"Щороку бачимо одну картину: аграрії стають жертвами спроб захоплення врожаю і землі нечистими на руку ділками", — зазначив міністр юстиції Павло Петренко.

За його словами, аби протистояти цьому ганебному явищу, уряд доручив головам ОДА спільно з підрозділами Мін'юсту, МВС, Держгеокадастру та аграрними асоціаціями створити оперативні штаби для захисту підприємств від рейдерів.

Однак Петренко не повідомив головного: сліди рейдерських захоплень зазвичай ведуть до людей, так чи інакше наближених до високопосадовців. У багатьох випадках фігурують одні й ті ж прізвища, які добре відомі членам комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації при Мін'юсті.

При цьому Петренко цинічно перекладає контроль за ситуацією з рейдерськими захопленнями на керівників областей, які також зобов'язані кожні два тижні надавати уряду інформацію про стан справ у сфері аграрного рейдерства.

Це у той час, коли міністерство Петренка кожного тижня генерує відписки від регулярних звернень народних депутатів про майже щоденні факти захоплень та банального грабунку фермерів при повному сприянні МВС та прокуратури.

"За результатами звіту ми ставитимемо питання щодо кадрових рішень стосовно керівників територіальних органів, які сприяли рейдерам чи не вживали заходів для захисту аграріїв", — заявили в Кабміні. Чому лише територіальних органів? Адже пособництво рейдерству простежується і в діях керівництва Мін'юсту.

Петренко повідомив, що під керівництвом першого віце-прем'єра Степана Кубіва сформована робоча група з представників Мін'юсту, МВС та Мінагрополітики, до якої за бажанням можуть долучитися представники прокуратури, профільного комітету Верховної Ради, ЄБА та громадських аграрних спілок.

Однак ця "робоча" група жодного разу не збиралася і призначила свою першу зустріч аж на вересень. Саме на той час, коли фермерські врожаї уже зберуть і розпродадуть рейдери та їх покровителі. Та й голови ОДА за вказівкою Петренка повинні підготувати звіт за період жнив до 15 листопада, напевне, з тих же причин.

Урядовий портал повідомляє, що ініціатива щодо створення оперативних штабів виникла після візиту Петренка до Херсонської та Миколаївської областей, де він зустрічався з представниками сільськогосподарського сектору.

Це при тому, що громадська організація "Самооборона підприємців" почала бити на сполох разом з народними депутатами ще місяць тому. Однак перші банальні відписки на депутатські звернення були отримані тільки останніми днями.

Дивлячись на повну бездіяльність та окозамилювання з боку міністерств і найвищих чиновників, учасники "Самооборони підприємців" та народні депутати, які ініціювали створення постійної міжвідомчої робочої групи, вимагають таке.



1. Протягом тижня створити центральну постійну міжвідомчу робочу групу у складі прем'єра та голів Мінагрополітики, Мін'юсту, МВС та ГПУ.



2. Узяти під повний контроль громадськості роботу групи та призначення її складу, включивши у її наглядову раду представників громадської організації "Самооборона підприємців", яка тримає на контролі понад півтора десятка кричущих фактів рейдерського свавілля проти фермерів.

"Самооборона підприємців" допомагає боротися з рейдерами у кількох областях.

На Кіровоградщині — щодо ТОВ "Нива-2010" (Бережинка), ПСП "Гайдук" (Долинська), ФГ "Агроперспектива", ФГ "Матвєєв", ФОП "Матвєєв" (Петрове), ПСП "Богнер" (Богданівка), ПСП імені Димитрова (Добре), ТОВ "Агроактив" (Писанка).

На Миколаївщині — щодо ТОВ "НЕСТ", Братського маслопресового заводу (Братське), на Дніпропетровщині — щодо ФГ "Дар" (Попасне), ФГ "Сім вітрів" (Мар'янівка), на Вінниччині — щодо ПСП "Авангард" (Осична), на Полтавщині — щодо ТОВ "Хорольський завод дитячих продуктів харчування" (Хорол).

При цьому з кожним днем заяв про вчинення нахабних рейдерських захоплень надходить все більше. Уже є факти рейдерських дій на десятках підприємств із п'яти областей. Майже кожному підприємству завдано збитків на мільйони доларів, а заводам переробної промисловості — на десятки мільйонів доларів.

Система продовжує чинити опір активістам і, схоже, це ще не кінець.

Ми наголошуємо: комісія з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації при Мін'юсті працює на повну делегітимізацію інституту приватної власності в Україні, створюючи небезпечний прецедент та наражаючи країну на небезпеку втрати залишків інвестиційної привабливості для будь-яких інвесторів.

Саме тому ми вимагаємо негайного повного контролю над цією комісією з боку влади та громадськості, а також всебічного розслідування її діяльності відповідними правоохоронними та антикорупційними органами.